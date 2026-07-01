Dancing Spirit | Place aux Mômes, cap coz, Fouesnant

Informations pratiques

Dancing Spirit | Place aux Mômes Mardi 21 juillet, 18h30 cap coz Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T18:30:00+02:00 – 2026-07-21T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-21T18:30:00+02:00 – 2026-07-21T21:30:00+02:00

Place aux mômes | des spectacles variés et adaptés au jeune public, à Cap-Coz, tous les mardis à 18h30

Dancing Spirit

Compagnie LAM

Johnny et Jenny s’aiment passionnément, sur scène comme dans la vie. Leur modèle absolu ? Bébé et Johnny du célèbre film Dirty Dancing !

Johnny, gère les numéros de haut vol tandis que Jenny rêve de briller en magie. Soutenue par Johnny, elle veut y croire. Seulement voilà : une addiction incontrôlable aux barres chocolatées la fait basculer. Trop d’énergie, trop d’excès… Rien ne va plus !

Ce spectacle jongle entre prouesses circassiennes, romance électrique et grains de folie jusqu’à une improbable crise sucrée qui met leur duo à rude épreuve.

Gratuit, sans réservation

lieu : THÉÂTRE DE PLEIN AIR DE PEN AN CAP à CAP-COZ, route du port 29170 Fouesnant (En cas de grosse intempérie : annulation du spectacle – l’annulation serait annoncée l’après-midi sur le site de l’Archipel)

Coorganisation : l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan et l’Archipel

Infos : https://archipel.ville-fouesnant.fr/agenda/dancing-spirit/

https://www.facebook.com/events/2465107477344596/

cap coz Cap coz Fouesnant 29170 Finistère Bretagne [{« link »: « https://archipel.ville-fouesnant.fr/agenda/dancing-spirit/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/2465107477344596/ »}] https://www.facebook.com/events/2465107477344596/ AVEN

Place aux mômes | des spectacles variés et adaptés au jeune public, à Cap-Coz, tous les mardis à 18h30