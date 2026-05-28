Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pardon de Sainte-Anne Fouesnant

Pardon de Sainte-Anne Fouesnant dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : Chapelle de Sainte-Anne

Ville : 29170 Fouesnant

Département : Finistère

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif :

Fouesnant

Pardon de Sainte-Anne

Chapelle de Sainte-Anne Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Avec la participation des Fleurs des Pommiers 2026
10h Procession
10h30 Messe
12h30 Ragoût de Chez Nous sur place ou à emporter (payant)
14h Fête Folklorique champêtre animée par un bagad et un cercle celtique
Nombreux stands et jeux   .

Chapelle de Sainte-Anne Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pardon de Sainte-Anne Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-26 par OT FOUESNANT LES GLENAN

À voir aussi à Fouesnant (Finistère)