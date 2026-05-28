Fouesnant

Pardon de Sainte-Anne

Chapelle de Sainte-Anne Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Avec la participation des Fleurs des Pommiers 2026

10h Procession

10h30 Messe

12h30 Ragoût de Chez Nous sur place ou à emporter (payant)

14h Fête Folklorique champêtre animée par un bagad et un cercle celtique

Nombreux stands et jeux .

Chapelle de Sainte-Anne Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87

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English :

L’événement Pardon de Sainte-Anne Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-26 par OT FOUESNANT LES GLENAN