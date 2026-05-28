Pardon de Sainte-Anne Fouesnant
Pardon de Sainte-Anne Fouesnant dimanche 26 juillet 2026.
Fouesnant
Pardon de Sainte-Anne
Chapelle de Sainte-Anne Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Avec la participation des Fleurs des Pommiers 2026
10h Procession
10h30 Messe
12h30 Ragoût de Chez Nous sur place ou à emporter (payant)
14h Fête Folklorique champêtre animée par un bagad et un cercle celtique
Nombreux stands et jeux .
Chapelle de Sainte-Anne Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Pardon de Sainte-Anne Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-26 par OT FOUESNANT LES GLENAN
À voir aussi à Fouesnant (Finistère)
- Lecture de Kolkhoze par Nicole Garcia | Festival Culturissimo l’Archipel Fouesnant 28 mai 2026
- Spectacle de danses orientales La Lampe L’Archipel Salle de spectacle Fouesnant 30 mai 2026
- Triathlon Cap-Coz Centre nautique de Fouesnant Cornouaille Fouesnant 31 mai 2026
- Dépistage Santé Espace associatif Fouesnant 5 juin 2026
- Fête autour du Four à pain Hent Kerbader Fouesnant 6 juin 2026