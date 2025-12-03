DANIEL CAMUS – HAPPY HOUR – THEATRE A L’OUEST Caen

DANIEL CAMUS – HAPPY HOUR Début : 2026-10-17 à 21:00. Tarif : – euros.

Un bar c’est comme les réseaux sociaux, c’est plein de gens qui se retrouvent au même endroit mais qui devraient ne jamais se croiser. Dans sa vie, Daniel Camus a croisé beaucoup de gens différents : des alcooliques, des excentriques, des altruistes, des marrants, des suicidaires et des allumés en tout genre. Tout ça parfois dans la même journée, voire dans la même personne ! A-t-il une extraordinaire destinée qui l’a mené à croiser leur chemin ? Non, non, il travaillait juste dans un bar, son bar. Aussi à l’aise sur scène que derrière son comptoir, Daniel prend les commandes et vous entraine tournées après tournées dans un univers riche de rencontres et de diversité. C’est avec plaisir qu’il vous paiera un verre en terrasse de son théâtre ! Et oui Happy Hour oblige ! Interprète : Daniel Camus Auteurs : Daniel Camus, Arnaud Cosson, Thomas Coste et Benoit Lefeuvre Mise en scène : Mathilde Moreau Musiques : Cyril Ledoublée Avis des spectateurs (BilletReduc.com) : – Merci pour cette excellente soirée très drôle et rondement menée, tous les personnages sont au top, on se croirait dans ce « Bahia Bar », et félicitations pour le dynamisme déployé tout au long du spectacle, à ne manquer sous aucun prétexte !!!!! (dodo83) – Allez-y, foncez, vous êtes assurés de rire et de passer une excellente soirée. J’ai vu pas mal de spectacles « one man show », et je peux dire que celui-là est l’un des meilleurs que j’ai vu. Daniel Camus a un grand talent, et gagne à être connu. (Sabsol) – Daniel Camus nous emporte dans un tourbillon hallucinant, il a une pêche d’enfer ce garçon, il est sympa, un spectacle à consommer sans hésitation ! Bravo !!!! (Matdaub) – Extra Daniel CAMUS, doux, attachant et drôle, nous fait passer une very HAPPY HOUR en mêlant humour, humeurs et humanité, le tout dans une super ambiance. Un spectacle de grande qualité que je garderai en mémoire parmi mes one man show préférés ! (Magalie38)

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14