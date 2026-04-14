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Dans la Beauce de Zola, Moulin de Frouville, Villemaury

Dans la Beauce de Zola, Moulin de Frouville, Villemaury

Dans la Beauce de Zola, Moulin de Frouville, Villemaury vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Moulin de Frouville

Adresse : Ozoir-le-Breuil 28200 Villemaury

Ville : 28200 Villemaury

Département : Eure-et-Loir

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Gratuit pour les moins de 16 ans / 3,00 € pour les adultes

Dans la Beauce de Zola 26 – 28 juin Moulin de Frouville Eure-et-Loir

Gratuit pour les moins de 16 ans / 3,00 € pour les adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

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Découvrez le seul moulin en pierres de ce type en région Centre-Val de Loire

ASMFP

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