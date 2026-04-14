Dans la Beauce de Zola, Moulin de Frouville, Villemaury

Dans la Beauce de Zola 26 – 28 juin Moulin de Frouville Eure-et-Loir

Gratuit pour les moins de 16 ans / 3,00 € pour les adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Moulin de Frouville Ozoir-le-Breuil 28200 Villemaury Villemaury 28200 Ozoir-le-Breuil Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 98 70 03 »}]

Découvrez le seul moulin en pierres de ce type en région Centre-Val de Loire

ASMFP