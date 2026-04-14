En Beauce les 200 ans du moulin tour, Moulin de Frouville, Villemaury
En Beauce les 200 ans du moulin tour, Moulin de Frouville, Villemaury vendredi 26 juin 2026.
En Beauce les 200 ans du moulin tour Vendredi 26 juin, 10h30 Moulin de Frouville Eure-et-Loir
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T10:30:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T10:30:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00
Moulin de Frouville Ozoir-le-Breuil 28200 Villemaury Villemaury 28200 Ozoir-le-Breuil Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Le moulin rénové en 1981 vient d’être rénové
association de sauvegarde du moulin de Frouville-Pensier