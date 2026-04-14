En Beauce les 200 ans du moulin tour, Moulin de Frouville, Villemaury

En Beauce les 200 ans du moulin tour Vendredi 26 juin, 10h30 Moulin de Frouville Eure-et-Loir

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:30:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T10:30:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00

Moulin de Frouville Ozoir-le-Breuil 28200 Villemaury Villemaury 28200 Ozoir-le-Breuil Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Le moulin rénové en 1981 vient d’être rénové

association de sauvegarde du moulin de Frouville-Pensier