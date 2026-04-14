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En Beauce les 200 ans du moulin tour, Moulin de Frouville, Villemaury

En Beauce les 200 ans du moulin tour, Moulin de Frouville, Villemaury

En Beauce les 200 ans du moulin tour, Moulin de Frouville, Villemaury vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Moulin de Frouville

Adresse : Ozoir-le-Breuil 28200 Villemaury

Ville : 28200 Villemaury

Département : Eure-et-Loir

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : Gratuit

En Beauce les 200 ans du moulin tour Vendredi 26 juin, 10h30 Moulin de Frouville Eure-et-Loir

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T10:30:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T10:30:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00

Moulin de Frouville Ozoir-le-Breuil 28200 Villemaury Villemaury 28200 Ozoir-le-Breuil Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Le moulin rénové en 1981 vient d’être rénové

association de sauvegarde du moulin de Frouville-Pensier

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