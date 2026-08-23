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Dans la peau des collectionneurs – Visite guidée au musée Dobrée Musée Dobrée Nantes

dimanche 17 mai 2026 · Musée Dobrée · Nantes

Dans la peau des collectionneurs – Visite guidée au musée Dobrée Musée Dobrée Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 17 mai 2026
Fin
dimanche 17 mai 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Musée Dobrée
Adresse
18 Rue Voltaire
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
12 € / 9 € / 2 € 12 € / 9 € / 2 €Le billet de la visite guidée permet également la visite libre des collections et des différents espaces du musée. Billetteries : billetterie.musee-dobree.fr ou à l'accueil du musée

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-17 14:30 – 16:00
Gratuit : non 12 € / 9 € / 2 € 12 € / 9 € / 2 €Le billet de la visite guidée permet également la visite libre des collections et des différents espaces du musée. Billetteries : billetterie.musee-dobree.fr ou à l’accueil du musée Tout public, Jeune Public, En famille 

Lors de cette visite guidée, petits et grands auront l’occasion de découvrir les trésors incontournables du musée en se glissant dans la peau d’un collectionneur passionné.À partir d’un jeu de cartes à indices, vous aurez 1h30 pour explorer et rassembler les quelques œuvres majeures qui jalonneront votre parcours.Une aventure ludique accompagnée par un médiateur ou une médiatrice du patrimoine qui éveillera la curiosité de chacun !

Musée Dobrée Centre-ville Nantes 44000
02 40 71 03 50 https://www.musee-dobree.fr/ musee.dobree@loire-atlantique.fr https://www.musee-dobree.fr/


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