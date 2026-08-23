Dans la peau des collectionneurs – Visite guidée au musée Dobrée Musée Dobrée Nantes
dimanche 17 mai 2026 · Musée Dobrée · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-17 14:30 – 16:00
Gratuit : non 12 € / 9 € / 2 € 12 € / 9 € / 2 €Le billet de la visite guidée permet également la visite libre des collections et des différents espaces du musée. Billetteries : billetterie.musee-dobree.fr ou à l’accueil du musée Tout public, Jeune Public, En famille
Lors de cette visite guidée, petits et grands auront l’occasion de découvrir les trésors incontournables du musée en se glissant dans la peau d’un collectionneur passionné.À partir d’un jeu de cartes à indices, vous aurez 1h30 pour explorer et rassembler les quelques œuvres majeures qui jalonneront votre parcours.Une aventure ludique accompagnée par un médiateur ou une médiatrice du patrimoine qui éveillera la curiosité de chacun !
Musée Dobrée Centre-ville Nantes 44000
02 40 71 03 50 https://www.musee-dobree.fr/ musee.dobree@loire-atlantique.fr https://www.musee-dobree.fr/
Afficher la carte du lieu Musée Dobrée et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Entomologie appliquée, Parc du Grand Blottereau, Nantes 26 août 2026
- Anime ton quartier Bellevue, Square Lucien Aubert, Nantes 26 août 2026
- La Bibliothèque joue le jeu !, Médiathèque Luce Courville, Nantes 26 août 2026
- Anime ton quartier Nantes Nord, Centre Socioculturel Des Renards,, Nantes 26 août 2026
- Biodiversité au Refuge LPO du Grand Blottereau, Parc du Grand Blottereau, Nantes 26 août 2026