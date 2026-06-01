Dans la peau du Lynx boréal, Mairie d’Arsure-Arsurette, Arsure-Arsurette

Dans la peau du Lynx boréal Samedi 6 juin, 10h00 Mairie d’Arsure-Arsurette Jura

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Discret, symbole du sauvage et hymne à la beauté, le Lynx émerveille, passionne et intrigue malgré les rares opportunités de rencontres. Mettez-vous dans la peau de l’animal pour découvrir son domaine vital et les pièges qu’il rencontre sur son parcours.

Avec Antoine Rezer, passionné du Lynx et président du Groupe Tétras Jura.

Informations pratiques :

Longueur et dénivelé minime : courte déambulation en forêt

réservation obligatoire ( ici ou au 0743446919) 48h avant l’animation,

gratuit, 20 personnes maximum, âge minimal : 7 ans

durée 1h-1h30, départ à 10h

rendez-vous à la mairie de Arsure-Arsurette puis déplacement ensemble jusqu’au lieu d’animation. ATTENTION, lieu d’animation à 2/3 km le déplacement nécessitera l’utilisation de vos voitures personnelles.

Cette sortie accompagne une exposition itinérante intitulée « Les forêts d’altitude, des forêts de liens ». Pour plus d’informations sur le projet, rendez-vous ici. Pour toute demande, vous pouvez contacter le Groupe Tétras Jura au 03 84 41 13 20.

Mairie d’Arsure-Arsurette 15 rue d’Arsurette 39250 Arsure-Arsurette France Arsure-Arsurette 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://groupe-tetras-jura.org/expo-itinerante/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0743446919 »}] [{« link »: « https://groupe-tetras-jura.org/expo-itinerante/ »}]

Mettez-vous dans la peau de cet animal fascinant pour découvrir son domaine vital et les pièges qu’il rencontre sur son parcours. lynx sortie nature

Antoine Rezer