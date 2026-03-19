Dans la peau d’un forestier Montigny-en-Morvan
Dans la peau d’un forestier Montigny-en-Morvan samedi 8 août 2026.
Dans la peau d’un forestier
Montigny-en-Morvan Montigny-en-Morvan Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:30:00
fin : 2026-08-08 12:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Envie de découvrir le métier de forestier ? Rejoignez-nous samedi pour un après-midi passionnant sur le marteloscope de Montigny-en-Morvan !
Marteloscope ? Késako ?
Un marteloscope est une parcelle forestière où chaque arbre est numéroté. Il permet de s’exercer à la gestion forestière en simulant un martelage, c’est-à-dire le marquage des arbres à exploiter ou à conserver pour la biodiversité.
Venez vous essayer à ce moment fort de la forêt avec pour objectif de comprendre et d’œuvrer pour une gestion forestière multifonctionnelle !
Montigny-en-Morvan
️ De 9h30 à 12h30
Conseillé à partir de 12 ans
Longueur de la balade 2 km
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, ainsi que de l’eau.
️ Gratuit
Nos amis les chiens ne sont pas autorisés, merci pour votre compréhension
Inscription obligatoire
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/PQQWDrF9M4Fwxj36WDeBB7tA
✉contact@parcdumorvan.org
☎03 86 78 79 57
️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail. .
Montigny-en-Morvan Montigny-en-Morvan 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dans la peau d’un forestier
L’événement Dans la peau d’un forestier Montigny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-19 par Maison du Tourisme PNRM