Dans la peau d’un forestier

Montigny-en-Morvan Montigny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:30:00

fin : 2026-08-08 12:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Envie de découvrir le métier de forestier ? Rejoignez-nous samedi pour un après-midi passionnant sur le marteloscope de Montigny-en-Morvan !

Marteloscope ? Késako ?

Un marteloscope est une parcelle forestière où chaque arbre est numéroté. Il permet de s’exercer à la gestion forestière en simulant un martelage, c’est-à-dire le marquage des arbres à exploiter ou à conserver pour la biodiversité.

Venez vous essayer à ce moment fort de la forêt avec pour objectif de comprendre et d’œuvrer pour une gestion forestière multifonctionnelle !

Montigny-en-Morvan

️ De 9h30 à 12h30

Conseillé à partir de 12 ans

Longueur de la balade 2 km

Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, ainsi que de l’eau.

️ Gratuit

Nos amis les chiens ne sont pas autorisés, merci pour votre compréhension

Inscription obligatoire

https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/PQQWDrF9M4Fwxj36WDeBB7tA

✉contact@parcdumorvan.org

☎03 86 78 79 57

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail. .

Montigny-en-Morvan Montigny-en-Morvan 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

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English : Dans la peau d’un forestier

L’événement Dans la peau d’un forestier Montigny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-19 par Maison du Tourisme PNRM