Dans la peau d’un petit fermier Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac

Dans la peau d’un petit fermier

Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois La Ferme d’Antan Plédéliac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 15:30:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Dans les années 20, les enfants, même jeunes, aidaient aux corvées domestiques et agricoles.

Habillé en fermier de l’époque, découvre la vie des enfants en 1920, garantissant dépaysement et souvenirs pour petits et grands.

Pour les 3-8 ans, sur inscription, places limitées ! .

