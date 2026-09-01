Informations pratiques

Chartres

Dans l’atelier Bicentenaire de la photographie

Place des Halles Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-12-01

Date(s) :

2026-09-19

Entrez dans l’univers des Ateliers Lorin et découvrez les coulisses du savoir-faire des maîtres verriers à travers l’objectif des photographes de l’Inventaire.

Une vingtaine de photographies mettent en lumière les Ateliers Lorin, emblématiques du patrimoine chartrain, ainsi que le travail photographique mené par le Service de l’Inventaire de la Région. Une exposition réalisée en partenariat avec la Région Centre-Val de Loire, pour découvrir autrement ces lieux et les gestes qui façonnent l’art du vitrail. .

Place des Halles Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Step into the world of Ateliers Lorin and get a behind-the-scenes look at the craftsmanship of the master glassmakers through the lens of the Inventaire’s photographers.

L’événement Dans l’atelier Bicentenaire de la photographie Chartres a été mis à jour le 2026-08-31 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES