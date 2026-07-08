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Dans le cadre des fêtes locales soirée Les moules de Robert Mimizan

dimanche 12 juillet 2026 · Mimizan

Dans le cadre des fêtes locales soirée Les moules de Robert Mimizan

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Bodega du Comité
Ville
40170 Mimizan
Département
Landes
Tarif

Mimizan

Dans le cadre des fêtes locales soirée Les moules de Robert

Bodega du Comité Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:30:00
fin : 2026-07-12 22:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Moules à la plancha
Frites maison
Fromage
Pastis landais   .

Bodega du Comité Mimizan 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 24 15 44  comitedebias@gmail.com

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English : Dans le cadre des fêtes locales soirée Les moules de Robert

L’événement Dans le cadre des fêtes locales soirée Les moules de Robert Mimizan a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Mimizan

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