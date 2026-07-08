Informations pratiques

Mimizan

Dans le cadre des fêtes locales Tripes des Fêtes

Maison des Associations Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 08:30:00

fin : 2026-07-12 10:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Les 11 et 12 Juillet Casse-croûte des Fêtes

tripes ou jambon-œuf .

Maison des Associations Mimizan 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 17 34 98 comitedebias@gmail.com

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English : Dans le cadre des fêtes locales Tripes des Fêtes

L’événement Dans le cadre des fêtes locales Tripes des Fêtes Mimizan a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Mimizan