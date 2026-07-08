AGENDA · Mimizan
Dans le cadre des fêtes locales Tripes des Fêtes Mimizan
samedi 11 juillet 2026 · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
Dans le cadre des fêtes locales Tripes des Fêtes
Maison des Associations Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 08:30:00
fin : 2026-07-12 10:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Les 11 et 12 Juillet Casse-croûte des Fêtes
tripes ou jambon-œuf .
Maison des Associations Mimizan 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 17 34 98 comitedebias@gmail.com
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English : Dans le cadre des fêtes locales Tripes des Fêtes
L’événement Dans le cadre des fêtes locales Tripes des Fêtes Mimizan a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Mimizan
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