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Dans le cadre des fêtes locales Tripes des Fêtes Mimizan

samedi 11 juillet 2026 · Mimizan

Dans le cadre des fêtes locales Tripes des Fêtes Mimizan

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Maison des Associations
Ville
40170 Mimizan
Département
Landes
Tarif

Mimizan

Dans le cadre des fêtes locales Tripes des Fêtes

Maison des Associations Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 08:30:00
fin : 2026-07-12 10:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Les 11 et 12 Juillet Casse-croûte des Fêtes
tripes ou jambon-œuf   .

Maison des Associations Mimizan 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 17 34 98  comitedebias@gmail.com

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English : Dans le cadre des fêtes locales Tripes des Fêtes

L’événement Dans le cadre des fêtes locales Tripes des Fêtes Mimizan a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Mimizan

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