Dans le décor de Sept, Théâtre du Grütli, Genève

Informations pratiques

Dans le décor de Sept Lundi 2 novembre, 19h30 Théâtre du Grütli

25.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-02T19:30:00+01:00 – 2026-11-02T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-02T19:30:00+01:00 – 2026-11-02T21:00:00+01:00

Quatre interprètes nous donnent trois rendez-vous dans trois scénographies “prêtées” par d’autres artistes le temps d’une soirée. Une histoire s’improvise, à chaque fois unique, et revisite le décor d’un autre spectacle. On pourrait presque croire que tout était écrit d’avance.

Et si on improvisait une pièce dans la scénographie d’une autre pièce? Des interprètes découvrent le décor d’un spectacle dont elles et ils ne savent rien, hormis son titre. Quelques secondes après cette découverte, nous découvrons à notre tour, assis dans la salle, l’improvisation ahurissante qui s’écrit sous nos yeux, avec comme seul point de départ l’espace scénique.

Chaque improvisation est suivie d’un bord de scène.

Théâtre du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 +41 22 888 44 84 http://www.grutli.ch [{« type »: « link », « value »: « https://grutli.ch/spectacles/dans-le-decor-de-sept »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-grütli/

Quatre interprètes nous donnent trois rendez-vous dans trois scénographies “prêtées” par d’autres artistes le temps d’une soirée.

© Stéphanie Gygax