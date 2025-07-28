Visite Dans le décor ! Rusalka Opéra de Limoges Limoges

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

2026-03-04
2026-03-04

Sur inscription.
Visite tactile des décors de l’opéra « Rusalka », en représentation le dim. 08/03 à 15h, mar. 10/03 et jeu. 12/03 à 20h à l’Opéra de Limoges.
Visite incluant personnes en situation de handicap visuel et personnes voyantes permettant de s’immerger dans l’univers sensoriel de la production.   .

