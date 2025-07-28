Visite Dans le décor ! Rusalka Opéra de Limoges Limoges

Visite Dans le décor ! Rusalka

Sur inscription.

Visite tactile des décors de l’opéra « Rusalka », en représentation le dim. 08/03 à 15h, mar. 10/03 et jeu. 12/03 à 20h à l’Opéra de Limoges.

Visite incluant personnes en situation de handicap visuel et personnes voyantes permettant de s’immerger dans l’univers sensoriel de la production. .

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

