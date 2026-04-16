Colombiers

DANS LE MIROIR DU CANAL BALADE CONTÉE ET IMMERSIVE

Colombiers Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Dans le Miroir du Canal Balade contée et immersive

Laissez-vous porter… et écoutez les échos du passé.

Embarquez pour une expérience unique au fil de l’eau sur le mythique canal du Midi, entre Colombiers et le célèbre Tunnel du Malpas.

Dans le Miroir du Canal Balade contée et immersive

Laissez-vous porter… et écoutez les échos du passé.

Embarquez pour une expérience unique au fil de l’eau sur le mythique canal du Midi, entre Colombiers et le célèbre Tunnel du Malpas.

À bord de la Barque des Échos, laissez-vous guider par un conteur qui devient le fil conducteur d’un voyage hors du temps. Au rythme lent de la navigation, les berges s’animent personnages d’autrefois, scènes de vie, chants et récits surgissent sous vos yeux pour vous plonger dans plusieurs siècles d’histoire.

De la construction du canal par Pierre-Paul Riquet aux récits de lavandières, pêcheurs, révolutionnaires ou voyageurs illustres comme Thomas Jefferson, cette balade immersive mêle théâtre, patrimoine et poésie.

Une création originale

Ce spectacle a été imaginé et écrit par Céline Delporte, animatrice à l’Office de Tourisme La Domitienne.

Le récit est porté par le conteur Philippe Charleux, accompagné de figurants de la compagnie L’Iris Noir de Nissan-lez-Enserune, incarnant des personnages emblématiques du canal (lavandière, pêcheur, figures historiques…).

La navigation est assurée par la compagnie Cap au Sud, à bord de la célèbre gabarre: La Capitane. .

Colombiers 34440 Hérault Occitanie

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English : DANS LE MIROIR DU CANAL BALADE CONTÉE ET IMMERSIVE

In the Canal Mirror ? Immersive storytelling stroll

Let yourself be carried away? and listen to the echoes of the past.

Embark on a unique experience along the mythical Canal du Midi, between Colombiers and the famous Malpas Tunnel.

L’événement DANS LE MIROIR DU CANAL BALADE CONTÉE ET IMMERSIVE Colombiers a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT LA DOMITIENNE