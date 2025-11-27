Dans le panthéon littéraire d’Ambre Chalumeau Médiathèque Marguerite Duras Paris

« Dis-moi ce que tu lis, je te dirais qui tu es ? » A cet adage, la journaliste et autrice Ambre Chalumeau pourrait opposer l’alternative : dis-moi ce que tu es et je te dirai qui lire… Dans cette soirée participative, Ambre Chalumeau échange en compagnie de Lauren Malka autour des œuvres littéraires qui ont fondé son goût pour la lecture, mais aussi son amour de l’écriture. Au programme, des autrices et des auteurs phares de la littérature, d’Annie Ernaux à Françoise Sagan en passant par Virginie Despentes, Maryse Condé et Romain Gary. Si le cœur vous en dit, vous serez invités à partager vos coups de cœurs et vos plus beaux souvenirs de littérature.

La soirée sera ponctuée de lectures musicales interprétées par Askehoug.

Askehoug est auteur, compositeur et interprète. Artiste aux influences musicales variées, alliant poésie et rock, il a sortie en 2023 son quatrième album La Rivière.

Rencontre animée par Lauren Malka, journaliste littéraire et autrice.

La rencontre sera suivie d’une vente dédicace avec la librairie La Bicyclette bleue.

Ambre Chalumeau Ambre Chalumeau, passionnée de musique, cinéma et littérature, anime régulièrement dans l’émission Quotidien (TMC) une chronique culturelle. Après un premier roman évènement Les Vivants (Stock, 2025), elle revient en librairie avec Liste de lecture (L’Iconoclaste, 2025) où elle décrypte ses 20 livres cultes, ceux qui l’ont construite, bousculée, fait rire ou pleurer – avec toujours cette verve et ces punchlines qui claquent.

Rencontre et lectures musicales, dans le cadre des Nuits de la lecture

Le vendredi 23 janvier 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit

Sur réservation : www.bibliocite.fr/evenements ou 01 44 78 80 50.

Public jeunes et adultes.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras