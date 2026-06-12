Dans le secret des Monopoles de Bourgogne Le Caveau à Auxey Auxey-Duresses mercredi 1 juillet 2026.

Auxey-Duresses

Dans le secret des Monopoles de Bourgogne

Le Caveau à Auxey 1 Rue du Dessous, Place de l’Eglise Auxey-Duresses Côte-d’Or

Tarif : 37 – 37 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Dans le secret des Monopoles de Bourgogne

5 Monopoles, 5 histoires, une découverte unique

->Auxey-Duresses, Clos du Moulin aux Moines 2022 blanc

->Meursault Vieux clos du Château de Citeaux, Domaine Philippe Bouzereau

->Auxey-Duresses, Clos du Moulin aux Moines 2019 rouge

->Givry 1er cru Clos Saint Pierre , Domaine Thénard 2022

->Fixin Clos Entre deux Velles , Domaine Clos Saint Louis, 2023 .

Le Caveau à Auxey 1 Rue du Dessous, Place de l’Eglise Auxey-Duresses 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 54 30 52

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English : Dans le secret des Monopoles de Bourgogne

L’événement Dans le secret des Monopoles de Bourgogne Auxey-Duresses a été mis à jour le 2026-06-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)