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Dans le secret des Monopoles de Bourgogne Le Caveau à Auxey Auxey-Duresses

Dans le secret des Monopoles de Bourgogne Le Caveau à Auxey Auxey-Duresses

Dans le secret des Monopoles de Bourgogne Le Caveau à Auxey Auxey-Duresses mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Le Caveau à Auxey

Adresse : 1 Rue du Dessous, Place de l'Eglise

Ville : 21190 Auxey-Duresses

Département : Côte-d'Or

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 37 37 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Auxey-Duresses

Dans le secret des Monopoles de Bourgogne

Le Caveau à Auxey 1 Rue du Dessous, Place de l’Eglise Auxey-Duresses Côte-d’Or

Tarif : 37 – 37 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-07-01

Dans le secret des Monopoles de Bourgogne
5 Monopoles, 5 histoires, une découverte unique
->Auxey-Duresses, Clos du Moulin aux Moines 2022 blanc
->Meursault Vieux clos du Château de Citeaux, Domaine Philippe Bouzereau
->Auxey-Duresses, Clos du Moulin aux Moines 2019 rouge
->Givry 1er cru Clos Saint Pierre , Domaine Thénard 2022
->Fixin Clos Entre deux Velles , Domaine Clos Saint Louis, 2023   .

Le Caveau à Auxey 1 Rue du Dessous, Place de l’Eglise Auxey-Duresses 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 54 30 52 

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English : Dans le secret des Monopoles de Bourgogne

L’événement Dans le secret des Monopoles de Bourgogne Auxey-Duresses a été mis à jour le 2026-06-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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