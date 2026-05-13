Dans les allées du cimetière Soubrebost
Dans les allées du cimetière Soubrebost vendredi 14 août 2026.
Soubrebost
Dans les allées du cimetière
Soubrebost Creuse
Tarif : – – 2 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Lieu-souvenir, lieu-mémoire de formes et coutumes qui honorent les défunts, le cimetière est un espace patrimonial ignoré que la guide et les lectrices de ‘Partage de Lecture(s)’ vous proposent de découvrir par le geste et les paroles.
Sur réservation .
Soubrebost 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com
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English : Dans les allées du cimetière
L’événement Dans les allées du cimetière Soubrebost a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Creuse Sud Ouest