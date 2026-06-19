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AGENDA · La Roche-Clermault

Dans les coulisses du marais La Roche-Clermault

mercredi 29 juillet 2026 · La Roche-Clermault

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
37500 La Roche-Clermault
Département
Indre-et-Loire
Tarif

La Roche-Clermault

Dans les coulisses du marais

La Roche-Clermault Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Curieux de milieux naturels rares et cachés, venez découvrir la faune et la flore estivales nichées au cœur de la zone humide du marais de Taligny classée en Réserve Naturelle Régionale.
RDV à 10h00 au parking du marais en face de la pharmacie de la Roche Clermault
Curieux de milieux naturels rares et cachés, venez découvrir la faune et la flore estivales nichées au cœur de la zone humide du marais de Taligny classée en Réserve Naturelle Régionale.

RDV à 10h00 au parking du marais en face de la pharmacie de la Roche Clermault
Prévoir un pantalon et de bonnes chaussures fermées.   .

La Roche-Clermault 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 93 15  info@cpievaldeloire.org

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English :

Come and discover the summer flora and fauna nestling in the heart of the Taligny marsh wetlands, classified as a Regional Nature Reserve.
Meet at 10:00 am at the marsh parking lot opposite the Roche Clermault pharmacy

L’événement Dans les coulisses du marais La Roche-Clermault a été mis à jour le 2026-06-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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