Dans les coulisses du plan d’eau de Miallet Mialet

Le Département de la Dordogne vous ouvre exceptionnellement les portes du barrage de la retenue de Miallet. Cette visite guidée vous emmènera au coeur des infrastructures pour comprendre comment fonctionne cet ouvrage, à quoi servent ses équipements et quel est son rôle dans la gestion de l’eau sur le territoire.

En partenariat avec le Département de la Dordogne.

Rens. et inscription auprès du Parc 05 53 55 36 00

Gratuit sur inscription avant le 21/04/26 .

Etang de Miallet Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 36 00

English : Dans les coulisses du plan d’eau de Miallet

The Département de la Dordogne is exceptionally opening the doors of the Miallet dam. This guided tour will take you to the heart of the infrastructure to understand how this structure works, what its equipment is used for and what role it plays in water management.

