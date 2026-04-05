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Une ferme cévenole autonome en eau, Col d’Uglas, Mialet

Une ferme cévenole autonome en eau, Col d’Uglas, Mialet

Une ferme cévenole autonome en eau, Col d’Uglas, Mialet samedi 18 avril 2026.

Lieu : Col d'Uglas

Adresse : 30140 Mialet

Ville : 30140 Mialet

Département : Gard

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Une ferme cévenole autonome en eau Samedi 18 avril, 10h00 Col d’Uglas Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T15:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T15:00:00+02:00

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Balade et visite du Mas Pagès.

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