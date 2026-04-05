Une ferme cévenole autonome en eau, Col d’Uglas, Mialet
Une ferme cévenole autonome en eau, Col d’Uglas, Mialet samedi 18 avril 2026.
Une ferme cévenole autonome en eau Samedi 18 avril, 10h00 Col d’Uglas Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T15:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T15:00:00+02:00
Col d’Uglas 30140 Mialet Mialet 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 21 00 11 »}, {« type »: « email », « value »: « capucinemuller@yahoo.fr »}]
Balade et visite du Mas Pagès.
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