Dans les pas de Cazenave… ou presque !, Salle Jean-Paul Fabre, Belin-Béliet
Dans les pas de Cazenave… ou presque !, Salle Jean-Paul Fabre, Belin-Béliet samedi 19 septembre 2026.
Dans les pas de Cazenave… ou presque ! 19 et 20 septembre Salle Jean-Paul Fabre Gironde
Gratuit. Sans réservation. Départ à 15h devant la salle des fêtes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Et si Cazenave lui-même vous guidait à travers sa cité ?
Grâce à un enregistrement rare conservé par les Amis du musée, profitez d’une balade inédite dans la mémoire industrielle de Belin.
Au fil du parcours dans la cité Cazenave, laissez-vous porter par les lieux et les récits qui ont façonné ce territoire, entre vie ouvrière, savoir-faire et transformations du paysage.
Entre mémoire vivante et patrimoine en danger, cette visite invite à porter un regard nouveau sur ces sites emblématiques aujourd’hui fragilisés et à réfléchir aux moyens de les préserver.
Pour plus d’informations : musee@valdeleyre.fr
Salle Jean-Paul Fabre 13 rue de l’Abbé Gaillard, Belin-Béliet 33830 Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:musee@valdeleyre.fr »}]
Journées européennes du patrimoine 2026
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