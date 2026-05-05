Dans les pas de Cazenave… ou presque !, Salle Jean-Paul Fabre, Belin-Béliet

Dans les pas de Cazenave… ou presque ! 19 et 20 septembre Salle Jean-Paul Fabre Gironde

Gratuit. Sans réservation. Départ à 15h devant la salle des fêtes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Et si Cazenave lui-même vous guidait à travers sa cité ?

Grâce à un enregistrement rare conservé par les Amis du musée, profitez d’une balade inédite dans la mémoire industrielle de Belin.

Au fil du parcours dans la cité Cazenave, laissez-vous porter par les lieux et les récits qui ont façonné ce territoire, entre vie ouvrière, savoir-faire et transformations du paysage.

Entre mémoire vivante et patrimoine en danger, cette visite invite à porter un regard nouveau sur ces sites emblématiques aujourd’hui fragilisés et à réfléchir aux moyens de les préserver.

Pour plus d’informations : musee@valdeleyre.fr

Salle Jean-Paul Fabre 13 rue de l’Abbé Gaillard, Belin-Béliet 33830 Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:musee@valdeleyre.fr »}]

Journées européennes du patrimoine 2026

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