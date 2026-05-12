Les ateliers de la Ferme des Bleuets atelier cyanotype La Ferme des Bleuets Belin-Béliet

Belin-Béliet

Les ateliers de la Ferme des Bleuets atelier cyanotype

La Ferme des Bleuets 10 Chemin de Lauray Belin-Béliet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-19

FERME DES BLEUETS

Le Cyanotype est un procédé photographique ancien qui révèle des images (en négatif) bleu de Prusse par exposition à la lumière.

Venez créer votre jeu de cartes postales en cyanotype, à partir de plantes, pochoirs, ou transparents.

Inscription obligatoire

06 28 17 61 44

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La Ferme des Bleuets 10 Chemin de Lauray Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Les ateliers de la Ferme des Bleuets atelier cyanotype Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Val de l’Eyre