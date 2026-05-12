Les ateliers de la Ferme des Bleuets atelier cyanotype La Ferme des Bleuets Belin-Béliet
Les ateliers de la Ferme des Bleuets atelier cyanotype La Ferme des Bleuets Belin-Béliet dimanche 19 juillet 2026.
Belin-Béliet
Les ateliers de la Ferme des Bleuets atelier cyanotype
La Ferme des Bleuets 10 Chemin de Lauray Belin-Béliet Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 12:00:00
Date(s) :
2026-07-19
FERME DES BLEUETS
Le Cyanotype est un procédé photographique ancien qui révèle des images (en négatif) bleu de Prusse par exposition à la lumière.
Venez créer votre jeu de cartes postales en cyanotype, à partir de plantes, pochoirs, ou transparents.
Inscription obligatoire
06 28 17 61 44
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La Ferme des Bleuets 10 Chemin de Lauray Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Les ateliers de la Ferme des Bleuets atelier cyanotype Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Val de l’Eyre
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