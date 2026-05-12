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Les ateliers de la Ferme des Bleuets atelier cyanotype La Ferme des Bleuets Belin-Béliet

Les ateliers de la Ferme des Bleuets atelier cyanotype La Ferme des Bleuets Belin-Béliet

Les ateliers de la Ferme des Bleuets atelier cyanotype La Ferme des Bleuets Belin-Béliet dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : La Ferme des Bleuets

Adresse : 10 Chemin de Lauray

Ville : 33830 Belin-Béliet

Département : Gironde

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Belin-Béliet

Les ateliers de la Ferme des Bleuets atelier cyanotype

La Ferme des Bleuets 10 Chemin de Lauray Belin-Béliet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :
2026-07-19

FERME DES BLEUETS

Le Cyanotype est un procédé photographique ancien qui révèle des images (en négatif) bleu de Prusse par exposition à la lumière.

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Inscription obligatoire
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La Ferme des Bleuets 10 Chemin de Lauray Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English :

L’événement Les ateliers de la Ferme des Bleuets atelier cyanotype Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Val de l’Eyre

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