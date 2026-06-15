Descente de la Leyre en canoë collectif, le C10 Belin-Béliet
Descente de la Leyre en canoë collectif, le C10 Belin-Béliet vendredi 17 juillet 2026.
Belin-Béliet
Descente de la Leyre en canoë collectif, le C10
Belin-Béliet Gironde
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:30:00
fin : 2026-08-21 12:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Cette embarcation permet à 8 participants de parcourir un petit tronçon de la Leyre, animé par un guide de rivière.
Cette approche douce et sensible offrira la possibilité de découvrir traces et indices des animaux, et avec un peu de chance, d’apercevoir un Martin-pêcheur ou une Cistude d’Europe.
Réservation obligatoire.
Enfant dès 7 ans accompagnés de leurs parents. Savoir nager.
Mail: v.chelle@parc-landes-de-gascogne.fr
Site web http://www.parc-landes-de-gascogne.fr
Téléphone 05 57 71 99 99 .
Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 99 99 info@parc-landes-de-gascogne.fr
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English : Descente de la Leyre en canoë collectif, le C10
L’événement Descente de la Leyre en canoë collectif, le C10 Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-06-15 par PNR Landes de Gascogne
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