Stage de canoë sur 2 jours Maîtriser l’art de la pagaie simple Belin-Béliet lundi 20 juillet 2026.

Belin-Béliet

Stage de canoë sur 2 jours Maîtriser l’art de la pagaie simple

Belin-Béliet Gironde

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 09:00:00

fin : 2026-07-20 18:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-21

PARC NATUREL REGIONAL DES LANDES DE GASCOGNE

Découvrez le canoë et la pagaie simple lors d’un stage de 2 jours animé par un moniteur.

Propulser sans forcer, conduire sa trajectoire, combiner direction et équilibre, anticiper sur l’inertie du bateau, réapprendre le col de cygne ou le coup de pagaie en C .

Les fondamentaux du maniement de la pagaie simple permettront d’affûter votre navigation pour le grand plaisir de la glisse au fil de l’eau !

Accessible à tous, ce stage combine sport et sensibilisation à l’environnement .

Réservation obligatoire.

Adulte et adolescent à partir de 15 ans. 8 pers max.

Savoir nager.

Mail: info@parc-landes-de-gascogne.fr

Site web http://www.parc-landes-de-gascogne.fr

Téléphone 05 57 71 99 99 .

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 99 99 info@parc-landes-de-gascogne.fr

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L’événement Stage de canoë sur 2 jours Maîtriser l’art de la pagaie simple Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-06-15 par PNR Landes de Gascogne