Les ateliers de l’Outilthèque atelier teinture sur tissu Outhilthèque Belin-Béliet
Les ateliers de l’Outilthèque atelier teinture sur tissu Outhilthèque Belin-Béliet jeudi 9 juillet 2026.
Belin-Béliet
Les ateliers de l’Outilthèque atelier teinture sur tissu
Outhilthèque 3 Rue Alain Peronnau Belin-Béliet Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 16:00:00
Date(s) :
2026-07-09
L’INTER’VAL
Découvrez l’art de l’impression végétale sur tissu ! À l’aide de fleurs et de plantes martelées directement sur le textile, créez des motifs naturels, uniques et poétiques lors d’un atelier créatif et convivial.
Inscription obligatoire
06 15 96 98 03
outiltheque@valdeleyre.fr .
Outhilthèque 3 Rue Alain Peronnau Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 96 98 03 outiltheque@valdeleyre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les ateliers de l’Outilthèque atelier teinture sur tissu
L’événement Les ateliers de l’Outilthèque atelier teinture sur tissu Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Val de l’Eyre
À voir aussi à Belin-Béliet (Gironde)
- Les ateliers de l’Inter’Val Atelier créatif textile (patchwork, crochet, macramé) Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet 3 juillet 2026
- L’été de l’Office Jeu de piste en canoë Alokanoë Belin-Béliet 15 juillet 2026
- Descente de la Leyre en canoë collectif, le C10 Belin-Béliet 17 juillet 2026
- L’été de l’Office Balade théâtralisée sur l’histoire d’Aliénor à Belin-Béliet Belin-Béliet 17 juillet 2026
- Les ateliers de la Ferme des Bleuets atelier cyanotype La Ferme des Bleuets Belin-Béliet 19 juillet 2026