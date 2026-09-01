DANS LES PAS DE ROGER CONTES DU TERROIR Béziers
mardi 22 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
DANS LES PAS DE ROGER CONTES DU TERROIR
1 rue Vieille Citadelle Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Chantal Ferrier revisite les contes du terroir de Roger Lagrade lors d’une soirée conviviale.
Chantal Ferrier revisite les contes du terroir de Roger Lagrade lors d’une soirée conviviale.
Sur réservation. .
1 rue Vieille Citadelle Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 87 09 34 05
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English :
Chantal Ferrier revisits Roger Lagrade’s local folktales during a convivial evening.
L’événement DANS LES PAS DE ROGER CONTES DU TERROIR Béziers a été mis à jour le 2026-08-16 par 34 ADT34
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