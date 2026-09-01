UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Béziers

DANS LES PAS DE ROGER CONTES DU TERROIR Béziers

mardi 22 septembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Adresse
1 rue Vieille Citadelle
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

DANS LES PAS DE ROGER CONTES DU TERROIR

1 rue Vieille Citadelle Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-22

Chantal Ferrier revisite les contes du terroir de Roger Lagrade lors d’une soirée conviviale.
Chantal Ferrier revisite les contes du terroir de Roger Lagrade lors d’une soirée conviviale.
Sur réservation.   .

1 rue Vieille Citadelle Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 87 09 34 05 

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English :

Chantal Ferrier revisits Roger Lagrade’s local folktales during a convivial evening.

L’événement DANS LES PAS DE ROGER CONTES DU TERROIR Béziers a été mis à jour le 2026-08-16 par 34 ADT34

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