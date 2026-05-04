Dans les paysages de Miyazaki Salle Raymond Juillard Milly-Lamartine

Milly-Lamartine

Dans les paysages de Miyazaki

Salle Raymond Juillard Route du Moulin Cabot Milly-Lamartine Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 20:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Ce concert projection vous embarque pour un voyage envoûtant dans les magnifiques paysages et musiques des films de Hayao Miyazaki. Déjà présenté lors de l’édition 2024 du festival, avec beaucoup de succès, il est reprogrammé pour le plus grand plaisir des festivaliers qui n’ont pas pu y assister. Venez en famille !

Christophe Collette, violon

Thierry Ravassard, piano

Maël Gourdenne, animation, création vidéo

Anne Germanique, création sonore

Adrien Tsilogiannis, adaptation musicale

PROGRAMME

Joe Hisaichi Le voyage de Chihiro, Princesse Mononoké, Ponyo sur la falaise…

Jules Massenet La méditation de Thaïs. .

Salle Raymond Juillard Route du Moulin Cabot Milly-Lamartine 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dans les paysages de Miyazaki

L’événement Dans les paysages de Miyazaki Milly-Lamartine a été mis à jour le 2026-05-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)