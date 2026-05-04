Dans les paysages de Miyazaki Salle Raymond Juillard Milly-Lamartine
Dans les paysages de Miyazaki Salle Raymond Juillard Milly-Lamartine mercredi 9 septembre 2026.
Milly-Lamartine
Dans les paysages de Miyazaki
Salle Raymond Juillard Route du Moulin Cabot Milly-Lamartine Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 20:00:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Ce concert projection vous embarque pour un voyage envoûtant dans les magnifiques paysages et musiques des films de Hayao Miyazaki. Déjà présenté lors de l’édition 2024 du festival, avec beaucoup de succès, il est reprogrammé pour le plus grand plaisir des festivaliers qui n’ont pas pu y assister. Venez en famille !
Christophe Collette, violon
Thierry Ravassard, piano
Maël Gourdenne, animation, création vidéo
Anne Germanique, création sonore
Adrien Tsilogiannis, adaptation musicale
PROGRAMME
Joe Hisaichi Le voyage de Chihiro, Princesse Mononoké, Ponyo sur la falaise…
Jules Massenet La méditation de Thaïs. .
Salle Raymond Juillard Route du Moulin Cabot Milly-Lamartine 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Dans les paysages de Miyazaki
L’événement Dans les paysages de Miyazaki Milly-Lamartine a été mis à jour le 2026-05-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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