Dans l’infini des mers Contes de la roulotte Parc du château, derrière le château le musée du grès. Saint-Amand-en-Puisaye
Dans l’infini des mers Contes de la roulotte Parc du château, derrière le château le musée du grès. Saint-Amand-en-Puisaye jeudi 30 juillet 2026.
Saint-Amand-en-Puisaye
Dans l’infini des mers Contes de la roulotte
Parc du château, derrière le château le musée du grès. Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Allez ! Montez à bord ! Laissez-vous bercer par le doux remous des vagues complices, convoquez les odeurs d’iode et d’algues humides,
écoutez vibrer le chant des baleines,plongeons ensemble dans les profondeurs insondables de l’océan.
Cinq contes d’ici et d’ailleurs mettent en scène l’univers marin. Interprétés par une comédienne, baignés dans un univers sonore de vagues et de chants, ils nous emportent vers les rives oniriques de cet au-delà des terres.
Il est des lieux étranges et des moments propices où se chevauchent les mondes,des chants limpides et purs lovés dans le secret des eaux,
des unions précieuses à l’équilibre de la mer.
Tout public à partir de 8 ans 1h10 Apportez votre chaise et un bon pull en soirée.
Avec Valérie Jallais
Création sonore Christine Moreau
Compagnie Premier Baiser .
Parc du château, derrière le château le musée du grès. Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 76 74 77 cie.premierbaiser@gmail.com
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English : Dans l’infini des mers Contes de la roulotte
L’événement Dans l’infini des mers Contes de la roulotte Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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