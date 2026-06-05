Dans l’infini des mers spectacle chez l’habitant La tuilerie de Bouthiaud Saligny-sur-Roudon jeudi 6 août 2026.

Saligny-sur-Roudon

Dans l’infini des mers spectacle chez l’habitant

La tuilerie de Bouthiaud Chez Isabelle et Michel Bourdin Saligny-sur-Roudon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Cinq contes d’ici et d’ailleurs mettent en scène l’univers marin. Interprétés par une comédienne, baignés dans un univers sonore de vagues et de chants, ils nous emportent vers les rives oniriques de cet au-delà des terres. Compagnie Premier Baiser.

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La tuilerie de Bouthiaud Chez Isabelle et Michel Bourdin Saligny-sur-Roudon 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 76 74 77

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English :

Five tales from near and far depict the world of the sea. Performed by an actress, bathed in a sound universe of waves and song, they take us to the dreamlike shores of this otherworldly world. Compagnie Premier Baiser.

L’événement Dans l’infini des mers spectacle chez l’habitant Saligny-sur-Roudon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire