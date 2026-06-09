Visite du Château de Saligny-sur-Roudon Le Château Saligny-sur-Roudon
Visite du Château de Saligny-sur-Roudon Le Château Saligny-sur-Roudon vendredi 7 août 2026.
Saligny-sur-Roudon
Visite du Château de Saligny-sur-Roudon
Le Château 1 route de Diou Saligny-sur-Roudon Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
5€/personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Visite guidée du château de Saligny-sur-Roudon
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Le Château 1 route de Diou Saligny-sur-Roudon 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com
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English :
Guided tour of Château de Saligny-sur-Roudon
L’événement Visite du Château de Saligny-sur-Roudon Saligny-sur-Roudon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire