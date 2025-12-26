Dans ma piscine Jonglage en apnée Auray

Dans ma piscine Jonglage en apnée

100 place Gohlérez Auray Morbihan

Début : 2026-03-14 11:30:00

fin : 2026-03-14 12:10:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-15

Dans le cadre du Festival Méliscènes

Dès 7 ans

Avec la Cie Ea Eo

Dans un aquarium hexagonal de 2 mètres de haut et 2 mètres de large, un jongleur fabrique des objets éphémères et étranges, auxquels il donne vie en les manipulant sous l’eau.

7 objets, 7 façons de flotter ou de couler, 7 apnées pour le public et le jongleur.

7 combats inutiles contre les forces naturelles, gagnés seulement le temps d’un numéro. Les objets tombent, nous tombons, nous devons respirer ou sinon nous mourons, mais dans le peu de temps que dure le spectacle, rien de tout cela ne sera vrai . .

