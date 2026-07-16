Dans mes Petits Papiers . Sandrine Marneux, Auron, Auron

Informations pratiques

Dans mes Petits Papiers . Sandrine Marneux Dimanche 26 juillet, 11h00 Auron Alpes-Maritimes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T11:00:00+02:00 – 2026-07-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T11:00:00+02:00 – 2026-07-26T12:00:00+02:00

Spectacle de contes en origami par Sandrine Marneux – Compagnie Hulotte – durée 45 min – à partir de 4 ans

Savez-vous ce qui se cache dans mes petits papiers ? Une grenouille ? Un loup affamé ? Un canard ? Un oiseau épris de liberté ? Savez-vous ce qui se cache dans mes petits papiers? Pour le savoir, il faudra plier un peu, beaucoup, passionnément…! (Origamis réalisés pendant le spectacle).

Auron 06660 Auron 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 64 88 43 »}]

Venez fêter les 30 ans de la Compagnie de la Hulotte avec ses artistes conteurs-euses lors de leur caravane estivale!