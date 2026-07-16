Le Chant de l’Ours . Sandrine Marneux . Luc Canavesio, Auron, Auron

Informations pratiques

Le Chant de l’Ours . Sandrine Marneux . Luc Canavesio Dimanche 26 juillet, 17h00 Auron Alpes-Maritimes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T17:00:00+02:00 – 2026-07-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T17:00:00+02:00 – 2026-07-26T18:00:00+02:00

Ce spectacle de Contes vous est proposé par Sandrine MARNEUX, conteuse professionnelle et Luc CANAVESIO, musicien. Il retrace la figure de l’ours dans le cœur des hommes depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. Les thématiques abordées sont variées : diversité des croyances à travers les peuples et les âges, initiation, tolérance, persévérance, facétie et ruse.

A partir de 10 ans – Durée 1 heure

Auron 06660 Auron 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 64 88 43 »}]

Venez fêter les 30 ans de La Compagnie de la Hulotte avec ses artistes conteurs-euses lors de leur caravane estivale! Le Chant de l’Ours par Sandrine Marneux et Luc Canavesio à Auron.