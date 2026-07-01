Dans un jardin de Suède Notes Errantes 2026 #8 Le Jardin pour la Terre Arlanc

mercredi 29 juillet 2026 · Le Jardin pour la Terre · Arlanc

Informations pratiques

Arlanc

Dans un jardin de Suède Notes Errantes 2026 #8

Le Jardin pour la Terre Le Bourg Arlanc Puy-de-Dôme

Tarif : 9 – 9 – 18 EUR

en pré-vente sur le site

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:30:00

fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :

2026-07-29

La musique traditionnelle suédoise consiste en un répertoire de mélodies et de danses provenant de la Renaissance. Ainsi le Duo Tiggarna nous plonge dans une expérience douce, intérieure, mystérieuse aux sons de la nyckelharpa et de la viole de gambe

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Le Jardin pour la Terre Le Bourg Arlanc 63220 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 19 39 85 p4c@laposte.net

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English :

Traditional Swedish music consists of a repertoire of melodies and dances dating back to the Renaissance. Thus, the Tiggarna Duo immerses us in a gentle, introspective, and mysterious experience to the sounds of the nyckelharpa and the viola da gamba.

L’événement Dans un jardin de Suède Notes Errantes 2026 #8 Arlanc a été mis à jour le 2026-07-16 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez