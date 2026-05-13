Dans un monde poupées, Maison du Patrimoine et de la Mesure, La Talaudière

Dans un monde poupées Samedi 23 mai, 18h00 Maison du Patrimoine et de la Mesure Loire

Limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Antonin est un ours en peluche. Au réveil, seul dans la forêt, il se rend compte qu’il a été abandonné. Entre rêve et réalité, il se lance alors à la recherche de son papa.

Cie Halte

Spectacle jeune public, à partir de 3 ans.

Maison du Patrimoine et de la Mesure Rue du Stade 42350 La Talaudière La Talaudière 42350 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 01 06 63 https://www.mairie-la-talaudiere.fr/loisirs/les-equipements-culturels/musee/ https://www.facebook.com/maisonpatrimoinemesure Située au coeur d’un parc arboré, la Maison du Patrimoine et de la Mesure vous invite à découvrir ses collections :

Les poids et mesures

De l’Antiquité à la Révolution française, le système de mesure est basé sur la morphologie humaine : on mesure en pieds, en pouces, en coudées ; on pèse en livres et en onces. Mais qu’en est-il alors du passage au système métrique ? Découvrez l’exposition « Trois siècles d’histoire de la mesure » qui vous dévoilera tout sur la création, la mise en place et l’application de ce nouveau système.

Le Patrimoine minier

La mine a marqué pendant plus d’un siècle l’histoire économique et sociale de la Commune. Découvrez au travers de cette exposition la vie quotidienne et le travail du fond. Visitez la maison du mineur et laissez-vous transporter au temps où La Talaudière vivait au rythme de la mine.

Antonin est un ours en peluche. Au réveil, seul dans la forêt, il se rend compte qu’il a été abandonné. Entre rêve et réalité, il se lance alors à la recherche de son papa.

©Ellovideo