Marché de La Talaudière La Talaudière
Marché de La Talaudière La Talaudière dimanche 1 novembre 2026.
La Talaudière
Marché de La Talaudière
Place Gambetta La Talaudière Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-01 08:00:00
fin : 2026-12-31 12:00:00
Date(s) :
2026-11-01
Marché de produits alimentaires, produits manufacturés et de producteur.
Produits alimentaires uniquement. Pour les produits manufacturés étudiés, le fonctionnement sera étudié pour une reprise après le 2 juin.
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Place Gambetta La Talaudière 42350 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 53 92 00 contact@mairie-la-talaudiere.fr
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English : Marché
Market for food products, manufactured and producer products.
Food products only. For the manufactured products studied, the operation will be studied for a resumption after June 2.
L’événement Marché de La Talaudière La Talaudière a été mis à jour le 2025-10-02 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès