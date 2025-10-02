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Marché de La Talaudière La Talaudière

Marché de La Talaudière La Talaudière dimanche 1 novembre 2026.

Adresse : Place Gambetta

Ville : 42350 La Talaudière

Département : Loire

Début : 2026-11-01T08:00:00

Fin : 2026-12-31T12:00:00

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

La Talaudière

Marché de La Talaudière

Place Gambetta La Talaudière Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-01 08:00:00
fin : 2026-12-31 12:00:00

Date(s) :
2026-11-01

Marché de produits alimentaires, produits manufacturés et de producteur.


Produits alimentaires uniquement. Pour les produits manufacturés étudiés, le fonctionnement sera étudié pour une reprise après le 2 juin.
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Place Gambetta La Talaudière 42350 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 53 92 00  contact@mairie-la-talaudiere.fr

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English : Marché

Market for food products, manufactured and producer products.


Food products only. For the manufactured products studied, the operation will be studied for a resumption after June 2.

L’événement Marché de La Talaudière La Talaudière a été mis à jour le 2025-10-02 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès