Maison du Patrimoine et de la Mesure, Maison du Patrimoine et de la Mesure, La Talaudière

dimanche 20 septembre 2026 · Maison du Patrimoine et de la Mesure · La Talaudière

Informations pratiques

Maison du Patrimoine et de la Mesure Dimanche 20 septembre, 15h00 Maison du Patrimoine et de la Mesure Loire

Limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Initiation à la paléographie.

La lecture des documents anciens est parfois un obstacle pour le généalogiste amateur. Venez-vous initier à la paléographie afin de comprendre l’évolution de l’écriture et de reconnaitre certaines abréviations fréquentes dans les archives.

Maison du Patrimoine et de la Mesure Parc public, rue du stade, 42350 La Talaudière, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes La Talaudière 42350 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 01 06 63 http://www.mairie-la-talaudiere.fr Une ancienne grange de ville datant de 1860/1870 abrite depuis 2001 la collection municipale de poids et mesures.

Initiation à la paléographie.

© Maison du Patrimoine et de la Mesure