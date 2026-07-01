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AGENDA · La Talaudière

Visite guidée de la Maison du Patrimoine à l’occasion de ses 25 ans., Maison du Patrimoine et de la Mesure, La Talaudière

samedi 19 septembre 2026 · Maison du Patrimoine et de la Mesure · La Talaudière

Visite guidée de la Maison du Patrimoine à l’occasion de ses 25 ans., Maison du Patrimoine et de la Mesure, La Talaudière

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison du Patrimoine et de la Mesure
Adresse
Parc public, rue du stade, 42350 La Talaudière, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
Ville
42350 La Talaudière
Département
Loire

Visite guidée de la Maison du Patrimoine à l’occasion de ses 25 ans. Samedi 19 septembre, 15h00 Maison du Patrimoine et de la Mesure Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

A l’occasion des 25 ans de la Maison du Patrimoine et de la Mesure, venez (re)-découvrir son histoire et ses collections.

Maison du Patrimoine et de la Mesure Parc public, rue du stade, 42350 La Talaudière, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes La Talaudière 42350 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 01 06 63 http://www.mairie-la-talaudiere.fr Une ancienne grange de ville datant de 1860/1870 abrite depuis 2001 la collection municipale de poids et mesures.
Journées européennes du patrimoine

©Maison du Patrimoine et de la Mesure

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