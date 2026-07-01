Visite guidée de la Maison du Patrimoine à l’occasion de ses 25 ans., Maison du Patrimoine et de la Mesure, La Talaudière

samedi 19 septembre 2026 · Maison du Patrimoine et de la Mesure · La Talaudière

Informations pratiques

Visite guidée de la Maison du Patrimoine à l’occasion de ses 25 ans. Samedi 19 septembre, 15h00 Maison du Patrimoine et de la Mesure Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

A l’occasion des 25 ans de la Maison du Patrimoine et de la Mesure, venez (re)-découvrir son histoire et ses collections.

Maison du Patrimoine et de la Mesure Parc public, rue du stade, 42350 La Talaudière, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes La Talaudière 42350 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 01 06 63 http://www.mairie-la-talaudiere.fr Une ancienne grange de ville datant de 1860/1870 abrite depuis 2001 la collection municipale de poids et mesures.

Journées européennes du patrimoine

©Maison du Patrimoine et de la Mesure