Danse à la Ferme, Ferme de Bressieux, Bassens

Danse à la Ferme Dimanche 20 septembre, 10h00 Ferme de Bressieux Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Spectacle de danse avec différents tableaux sur les thématiques du patrimoine en péril (raviver, résister, réimaginer) et du patrimoine de la photographie pour faire découvrir la Ferme de Bressieux à tous les publics.

Ferme de Bressieux 297 Route de la ferme, 73000 Bassens Bassens 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 70 47 17 http://www.bassens-savoie.fr/ En 1858, l’hôpital psychiatrique de la Savoie s’installe à Bassens dans des bâtiments construits par l’architecte chambérien Dénarié.Le domaine de Bressieux est acheté en 1877, il comporte : le château, la Colombe une source abondante et un domaine agricole de 32 ha.

Dans une démarche classique à l’époque, l’administration fait construire en 1882, le bâtiment de la ferme, qui devait abriter pêle-mêle activités d’élevage, infirmiers et patients, chargés de l’activité agricole. En juillet 1937 le troupeau est constitué de 32 bovins et 92 porcins et produit 108 litres de lait pour une journée! L’asile comporte également un abattoir, une boulangerie et un cimetière.

Restaurée à partir de 2013, la ferme devient « La Ferme de Bressieux ».

Propriété de la Mairie de Bassens depuis 2015, elle abrite des espaces culturels, la Mairie et la médiathèque. Accès piéton depuis le parking de l’Espace Colombe

Spectacle de danse avec différents tableaux sur les thématiques du patrimoine en péril (raviver, résister, réimaginer) et du patrimoine de la photographie pour faire découvrir la Ferme de Bressieux à…

©Ville de Bassens