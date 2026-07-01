Visite commentée du terminal de Bassens, GPMB Bassens, Bassens

Informations pratiques

Visite commentée du terminal de Bassens Samedi 19 septembre, 09h00, 11h00, 14h30 GPMB Bassens Gironde

Gratuit. Sur réservation. Limité à 30 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Trois départs pour des visites commentées en bus de la zone industrialo-portuaire de Bassens.

Immergés au cœur d’une zone industrialo-portuaire de premier plan, vous découvrirez un univers portuaire fascinant, à deux pas de la ville : navires, quais, grues, hangars, conteneurs, silos et bandes transporteuses n’auront plus de secrets pour vous.

Au départ du centre-ville de Bassens, embarquez pour un circuit commenté en bus dans la zone portuaire, avec un passage par la capitainerie et la découverte des différents points d’intérêt du terminal.

Sur inscription.

GPMB Bassens Quai Alfred de Vial, 33032 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bordeaux-port.fr/ »}]

3 départs pour des visites en bus commentées de la zone industrialo-portuaire de Bassens !

©S.BARTHELEMY