Danse africaine Saint-Maixent-l’École

Danse africaine

19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

14h à 15h initiation. Pour découvrir la danse africaine, rien de mieux que d’essayer dans une bonne ambiance !

15h30 à 18h stage tous niveaux, pour apprendre une chorégraphie, chacun à son rythme .

19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 09 90 95 assodaalila@gmail.com

