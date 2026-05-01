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Danse au château Brélès

Danse au château Brélès dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Château de Kergroadez

Ville : 29810 Brélès

Département : Finistère

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Brélès

Danse au château

Château de Kergroadez Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31 16:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Le château de Kergroadez ainsi que le Ballet Légendaire du Pays d’Iroise, vous convient à découvrir et participer à
– un spectacle de danse et musique Baroque
– une initiation aux danses baroque destinée à tous les publics, grands et petits, débutants comme aguerris
Plus on est costumé (18eme), plus on rit…   .

Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40 

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English : Danse au château

L’événement Danse au château Brélès a été mis à jour le 2026-05-02 par OT IROISE BRETAGNE

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