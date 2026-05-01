Brélès

Danse au château

Château de Kergroadez Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31 16:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Le château de Kergroadez ainsi que le Ballet Légendaire du Pays d’Iroise, vous convient à découvrir et participer à

– un spectacle de danse et musique Baroque

– une initiation aux danses baroque destinée à tous les publics, grands et petits, débutants comme aguerris

Plus on est costumé (18eme), plus on rit… .

Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Danse au château

L’événement Danse au château Brélès a été mis à jour le 2026-05-02 par OT IROISE BRETAGNE