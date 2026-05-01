Danse au château Brélès
Danse au château Brélès dimanche 31 mai 2026.
Brélès
Danse au château
Château de Kergroadez Brélès Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31 16:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Le château de Kergroadez ainsi que le Ballet Légendaire du Pays d’Iroise, vous convient à découvrir et participer à
– un spectacle de danse et musique Baroque
– une initiation aux danses baroque destinée à tous les publics, grands et petits, débutants comme aguerris
Plus on est costumé (18eme), plus on rit… .
Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Danse au château
L’événement Danse au château Brélès a été mis à jour le 2026-05-02 par OT IROISE BRETAGNE
À voir aussi à Brélès (Finistère)
- Visite libre du parc, Château et parc de Kergroadez, Brélès 5 juin 2026
- Découverte photogénique du domaine, Château et parc de Kergroadez, Brélès 5 juin 2026
- Balade nature et concours photo Brélès 8 juillet 2026
- Les chevaliers du dragon Brélès 8 juillet 2026
- Les petits chevaliers Brélès 10 juillet 2026