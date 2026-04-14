Visite libre du parc, Château et parc de Kergroadez, Brélès

Visite libre du parc 5 – 7 juin Château et parc de Kergroadez Finistère

5€ par personne, gratuit pour les -4 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Déambulez dans le parc pour découvrir les aménagements historiques et son histoire. Un plan vous sera remis à l’accueil pour vous accompagner dans cette balade et profitez des structures ludiques sur votre passage.

Château et parc de Kergroadez Kergroades, 29810 Brélès Brélès 29810 Finistère Bretagne 06 49 70 97 40 http://www.kergroadez.fr https://www.facebook.com/Kergroadez/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/chateau_et_parc_kergroadez/ Construit de 1598 à 1613 par François de Kergroadez, le château et son parc accueille les visiteurs toute l’année. Accès en voiture ou en vélo.

Déambulez dans le parc pour découvrir les aménagements historiques et son histoire. Un plan vous sera remis à l’accueil pour vous accompagner dans cette balade et profitez des structures ludiques sur…

©Château et Parc de Kergroadez, B. Hatton