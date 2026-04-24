Danse avec les Stars – La tournée des pros Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire Nantes
Danse avec les Stars – La tournée des pros Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire Nantes vendredi 27 novembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-27 20:00 –
Gratuit : non 40 € à 78 € 40 € à 78 € Billetterie : https://lacite-nantes.fr/evenement/danse-avec-les-stars-la-tournee-des-pros.html Tout public
Quinze saisons à façonner des aventures humaines extraordinaires, à transformer des célébrités en danseurs, à porter l’émission sur leurs épaules.Les pros de Danse avec les stars arrivent en tournée dans toute la France avec un show taillé pour eux — explosif, généreux, inattendu.
Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire Nantes Erdre Nantes 443000
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