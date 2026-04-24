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Danse avec les Stars – La tournée des pros Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire Nantes

Danse avec les Stars – La tournée des pros Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire Nantes

Danse avec les Stars – La tournée des pros Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire Nantes vendredi 27 novembre 2026.

Lieu : Le LAPS - Parc des Expositions de la Beaujoire

Adresse : Route de Saint-Joseph de Porterie

Ville : 443000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 27 novembre 2026

Fin : vendredi 27 novembre 2026

Heure de début : 20:00

Tarif : 40 € à 78 € 40 € à 78 € Billetterie : https://lacite-nantes.fr/evenement/danse-avec-les-stars-la-tournee-des-pros.html

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-27 20:00 –
Gratuit : non 40 € à 78 € 40 € à 78 € Billetterie : https://lacite-nantes.fr/evenement/danse-avec-les-stars-la-tournee-des-pros.html Tout public 

Quinze saisons à façonner des aventures humaines extraordinaires, à transformer des célébrités en danseurs, à porter l’émission sur leurs épaules.Les pros de Danse avec les stars arrivent en tournée dans toute la France avec un show taillé pour eux — explosif, généreux, inattendu.

Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire Nantes Erdre Nantes 443000

DANSE AVEC LES STARS – LA TOURNEE DES PROS


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