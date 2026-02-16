Danse BRAVO À la folie Salle Jean Gabin Royan
Danse BRAVO À la folie Salle Jean Gabin Royan vendredi 13 mars 2026.
Danse BRAVO À la folie
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 14:30:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13 2026-03-14
Par la compagnie Artcad
.
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06 bravo.culture@mairie-royan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By the Artcad company
L’événement Danse BRAVO À la folie Royan a été mis à jour le 2026-02-16 par Mairie de Royan