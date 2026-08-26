Danse Camus est hip hop, entre misère et soleil Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Danse Camus est hip hop, entre misère et soleil

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 15:00:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

L’écrivain et journaliste Albert Camus inspire aux frères Jamal et Hosni M’hanna un voyage unique et inédit mêlant danse hip-hop, musique et littérature.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 20 23 23 23 billetterie@ste-maxime.fr

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English : Dance: Camus goes hip-hop—between squalor and sunshine.

The writer and journalist Albert Camus inspired brothers Jamal and Hosni M’hanna to embark on a unique, original journey blending hip-hop dance, music, and literature.

L’événement Danse Camus est hip hop, entre misère et soleil Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de Sainte Maxime