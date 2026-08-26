Danse Camus est hip hop, entre misère et soleil Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime
mercredi 18 novembre 2026 · Carré Léon Gaumont · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
Danse Camus est hip hop, entre misère et soleil
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 15:00:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
L’écrivain et journaliste Albert Camus inspire aux frères Jamal et Hosni M’hanna un voyage unique et inédit mêlant danse hip-hop, musique et littérature.
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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 20 23 23 23 billetterie@ste-maxime.fr
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English : Dance: Camus goes hip-hop—between squalor and sunshine.
The writer and journalist Albert Camus inspired brothers Jamal and Hosni M’hanna to embark on a unique, original journey blending hip-hop dance, music, and literature.
L’événement Danse Camus est hip hop, entre misère et soleil Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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