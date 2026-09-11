Danse Ego together Attention Paillettes Hendaye
samedi 26 septembre 2026 · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Danse Ego together Attention Paillettes
Place de la République Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 17:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
A partir de 8 ans.
Une performance chorégraphique qui explore la manière dont nos corps bougent, communiquent et ressentent. .
Place de la République Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 mendizolan@hendaye.fr
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English : Danse Ego together Attention Paillettes
L’événement Danse Ego together Attention Paillettes Hendaye a été mis à jour le 2026-08-28 par Hendaye Tourisme & Commerce
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