Aiguillon

Danse en Aiguillon Gala 2026

Aiguillon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-14 20:30:00

Date(s) :

2026-06-13

L’association Danse en Aiguillon donnera son gala de fin de saison les samedi 13 juin à 20h30 et dimanche 14 juin à 14h30 à la salle de La Manoque à Tonneins.

Intitulé Décalé , le gala embarquera les spectateurs dans différents univers artistiques mêlant ballets classiques, créations néoclassiques et contemporaines, ainsi que des chorégraphies plus rythmées.

Porté par Valérie Simonnet, professeure de danse classique et contemporaine, et Marion Nodin, professeure de modern’jazz et contemporain, il mettra en lumière le travail de près de 150 danseurs de tous âges, qui préparent cet événement depuis plusieurs mois. Décalé promet un spectacle vivant, sensible et rythmé qui devrait rassembler près de 1 200 spectateurs sur l’ensemble du weekend. .

Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : Danse en Aiguillon Gala 2026

L’événement Danse en Aiguillon Gala 2026 Aiguillon a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas