Danse en ligne rue Henri Laborde Montpon-Ménestérol
Danse en ligne rue Henri Laborde Montpon-Ménestérol jeudi 23 juillet 2026.
Montpon-Ménestérol
Danse en ligne
rue Henri Laborde Foyer municipal Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 21:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Danse en ligne A 19h au Foyer Municipal 2 € pour le mois. Claude 06 88 77 56 84 .
rue Henri Laborde Foyer municipal Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 77 56 84
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English : Danse en ligne
L’événement Danse en ligne Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord
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