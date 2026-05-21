Danse en ligne rue Henri Laborde Montpon-Ménestérol

Montpon-Ménestérol

Danse en ligne

rue Henri Laborde Foyer municipal Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23 21:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Danse en ligne A 19h au Foyer Municipal 2 € pour le mois. Claude 06 88 77 56 84 .

rue Henri Laborde Foyer municipal Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 77 56 84

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English : Danse en ligne

L’événement Danse en ligne Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord